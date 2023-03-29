شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7.. هل ينقذ الكبير مربوحة من الخطف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوى 7، بخطف مربوحة "رحمة أحمد " من رجل كبير اسمه فخرى "علاء مرسى" واقناعها انه لديه محل به ملابس أثناء وجودها فى المول لشراء الملابس.

وبعد أن وصلت معه المنزل اكتشفت أنها مخطوفة وأن عم فخرى مريض ورفع المسدس عليها وأكد لها أنها ابنته و أغلق عليها الغرفة وظلت تبكى، لذلك هل ينقذ الكبير مربوحة ويعرف مكانها هذا ما ستكشفه الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوى 7.



قصة مسلسل الكبير اوى 7 قصة مسلسل الكبير اوى 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.