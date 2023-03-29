فوازير غازي الذيابي تتصدر في السعودية وتسليم سيارات موديل 2023 للرابحين!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 11:47 صباحاً - تصدرت مسابقة فوازير غازي الذيابي، احد مشاهير السناب شات في السعودية، محركات البحث على غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك للموسم الثالث على التوالي.

تُقدم مسابقة فوازير غازي الذيابي جوائز في موسمها الثالث جوائز قيمة للفائزين، مثل سيارة صني 2023.

كما تُقدم المسابقة أيضًا نحو 17 سيارة موديل 2023 من ماركز لكزس وصني.

وكان حسابر نمر الذيابي قد أعلن أن المسابقة ستكون مثل العام الماضي بنسخة أكثر تميزًا، ويتم فيها السحب على 16 سيارة صني في الـ 10 حلقات من الفوازير، وتكون الحلقة الأخير السحب فيها على سيارة لكزس.

كما سيتم سحب 3 فائزين كل فائز سيحصل على 1000 ريال.