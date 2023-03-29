شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يكشف كواليس الجمل المصاحبة لشخصياته لـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى، خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 كواليس جملة "أحلى على أحلى" والتيمات التى اعتاد عليها فى أعماله بقوله "أعتبر جمهورى بمثابة أخواتى وأشقائى وأخطط لأن يكون لى جمل مصاحبة للشخصية دائماً فى كواليس الأعمال، فحتى فى الجزء الأول من مسلسل الاختيار تداول قطاع كبير من جمهور المسلسل "الله المستعان" التى كانت مصاحبة لشخصيتى فى العمل، وبعدها جملة "على الله حكايتك" التى كانت تريند من قبل الجمهور الذى أعتبره بمثابة أخواتى مثلما أقول دائماً، وبالتالى أحاول دائماً أن يكون للشخصية تيمة مختلفة بجانب اللوك تمتد إلى الجمل المصاحبة لها".



أحمد العوض وذكى مكاوى

من ناحية أخرى يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد مسلسل ضرب نار الحلقة 6، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، خاصة بعد عودة جابر (أحمد العوضي) إلى سوهاج برفقة ابن عمه (تامر نبيل)، وتعرض أرض أسرة جابر للحريق، فضلا عن إشعال النار في ورشته الخاصة بشبرا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6

يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6 اليوم الأربعاء الساعة 10 مساءً، على شاشة قناة on، وتعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية الساعة 10 ونصف مساءً.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.