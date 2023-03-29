شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع ورسالة الإمام.. إبهار في الصورة وإبداع وقدرة على إدارة الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو أوقفت الصورة بالريموت كنترول للكثير من المشاهد في مسلسلي "سره الباتع " للمخرج خالد يوسف و" رسالة الإمام" للمخرج الليث حجو ستجد أنك أمام لوحات تشكيلية صنعها كل مخرج منهما في الكادر الذي يقدمه في كل مشهد بمسلسله، فقد اهتم هذان المخرجان بتفاصيل التفاصيل في كل مشهد يقدمانه ورسما المشهد كأنهما يرسمان لوحة بها مساحات جمالية مكونة من طبقات نفسية، من السطح وحتى الأعماق، وكل مشهد من مشاهد هذين المسلسلين يحتاج لقراءة وتحليل وسبر أغوار ، وكل مشهد له قيمته وتأثيره وانعكاساته.



سره الباتع

الليث حجو قدم مشاهد رحلة الإمام الشافعي إلي مصر ومشاهد الفلاش باك التي نرى فيها خالد النبوي داخل السجن كأنها بالفعل لوحات تستطيع أن تصورها وتحتفظ بها كلوحة تشكيلية بها مساحات من الظل والإنارة، كأنها مرسومة بريشة فنان تشكيلي، والتحية هنا لمديرى التصوير محمود يوسف وتيمور تيمور .



خالد النبوي في رسالة الامام

نفس التشكيلات الجمالية في الصورة قدمها المخرج المبدع خالد يوسف في أكثر من مشهد منها مشاهد ظهر فيها الفنان حسين فهمي وأخرى كانت لنابليون بونابرت والمعارك التي خاضها ضد المماليك، ومشاهد أخرى من معارك بتشكيلات متعددة صورها بكاميرا طائرة وأخرى ثابتة وهنا لابد من تحية مديرى التصوير سامح سليم وأحمد يوسف .

أما عن إدارة الممثلين واختيارهم وأيضا إدارة المجاميع فهناك الكثير من المشاهد تكشف عن خبرة وابداع لدى المخرجين خالد يوسف والليث حجو في اختيار الممثلين وإدارتهم، وظهر ذلك مثل في مشاهد المعارك الحربية في "سره الباتع " ومشاهد جموع الجنود الفرنسيين في عدة مشاهد جمعتهم بأهل القرية ، أما عن مصورى المسلسلين فتحية لهما جميعا وأخص بالذكر مدير التصوير الكبير سامح سليم .



ابهار في الصورة (1)



ابهار في الصورة (2)



ابهار وابداع في الصورة (3)



ابهار في الصورة (4)

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".