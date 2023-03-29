شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة.. لماذا ترك الأب ثروته في يد ريهام حجاج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح جمهور مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج العديد من الأسئلة، حول تطورات حلقات العمل الذي يعرض على قنوات الحياة وon و cbc، فعبر قصة اجتماعية تجسد ريهام حجاج دور(جميلة) التي تعمل بالنيابة الإدارية ويتوفى والدها ويترك وراءه سرا كبيرا يتمثل في حرمانه زوجته وأبنائه من الميراث.

يحتاج الجمهور إلى إجابة عن سؤال حول لماذا ترك الأب ثروته كلها في يد (جميلة)؟ وماذا سوف تكتشف ريهام حجاج في الحلقات المقبلة؟ وهل كان الأب يعلم بعلاقة زوجته سوسن بدر (شهيرة) وسامح الصريطي (طارق نصار)؟ وأيضا يدور تساؤل حول هل تنجح مخططات (شيري) يسرا اللوزي و"نرمين" عبير صبري في الوقيعة بين جميلة وزوجها ويحدث الطلاق بينهما؟

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.