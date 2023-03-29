شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عائلات و3 علاقات إنسانية مختلفة فى الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز مسلسل الكتيبة 101 فى الأصل حول التضحيات التى يقوم بها الجيش المصرى فى سيناء والعريش، إلا أن العمل ركز أيضا على الجوانب الإنسانية فى حياة الظباط الذين يواجهون الخطر بشكل يومى، وتأثيره على عائلاتهم.

ويشهد مسلسل الكتيبة 101 التركيز على 3 علاقات إنسانية مختلفة، من خلال النجم آسر ياسين وعائلته، والنجم عمرو يوسف وعائلته، والنجم خالد الصاوى وعائلته.



عائلات مسلسل الكتيبة 101

فالنجم آسر ياسين أو خالد كما يدعى في العمل، تجمعه بـ عائلته علاقة مميزة، حيث تجمعه بوالدته التى تلعب دورها الفنانة نهال عنبر، علاقة خاصة، خاصة وأنه وحيدها، فبينهما تفاهم من نوع خاص، حيث يحاول على قد إمكانه أن يتواجد معها، ويحتوى ما تمر به من مشاعر خوف وقلق عليه، أما زوجته التي تلعب دورها الفنانة رشا مهدى، فتجمعهما علاقة من نوع مختلف، فهما كالصديقين اللذين يتحدثان في كل جوانب حياتهما، خاصة العملية، أما عن علاقته بوالده الذى يلعب دوره الفنان سامح السيد، فهي علاقة قائمة على التفاهم بشكل كبير، لاحتياجات والده، دون التدخل فيها، ولكن خالد طوال الوقت يتابع حالته الصحية.



آسر ياسين

أما النجم عمرو يوسف الذى يلعب دور نور، فعلاقته بأسرته، خاصة النجمة القديرة لبلبة انتشر صداها بعد عرض أولى حلقات العمل، لأن العلاقة تتميز بالتناغم ما بين شخصياتهم، واتسمت بالكوميديا والخوف الدائم، وعلاقته بـ والده الفنان تميم عبده فـ تتسم بالهدور والعقلانية، والمحاولات الدائمة من والده لـ مساعدته الهروب من عرائس والدته، كما تجمعه علاقة بابنة شقيقته مختلفة، حيث يحاول دائما "نور" أن يلبى لها جميع طلباتها في عز انشغاله.



عمرو يوسف

والعلاقة الثالثة والأخيرة من مسلسل الكتيبة 101 هي علاقة الشيخ موسى أو النجم خالد الصاوى بأبنائه، خاصة مع استشهاد ابنه سالم، في إحدى المداهمات مع الجيش، وعلاقته بـ ابن شقيقه الدكتور وحيد الذى يلعب دوره النجم فتحى عبد الوهاب، وستشهد الحلقات المقبلة بعض المنعطفات المختلفة في علاقتهم، خاصة أنه سأله بشكل مباشر عن مشاركته في أي شيء له علاقة بالأرهابين أو التهريب ألا أن الدكتور وحيد نفى كل ما وصل إلى عمه، كما انه عصى أوامره وقام بـ الزواج من فتاة أجنبية، التي رفض الشيخ موسى زواجه منها.



خالد الصاوى

تعرض قناة on حصريا فى التاسعة إلا ربع مساء يوميا مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.