الملكة رانيا تظهر بالحجاب بعد أدائها مناسك العمرة.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 02:43 صباحاً - أقامت الملكة رانيا العبدالله مساء، اليوم الثلاثاء، مأدبة إفطار في مكة المكرمة لعدد من السيدات الأردنيات المعتمرات ضمن أفواج العمرة التي أطلقتها مع بداية شهر رمضان المبارك، واستفادت منها 500 سيدة من مختلف محافظات المملكة الأردنية.

وظهرت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني بملابس محتشمة غلب عليها اللون الأبيض، وقد ارتدت الحجاب في إطلالة رمضانية بسيطة احتراما لقدسية المكان.

والتقت الملكة رانيا عدداً من السيدات في مكة، اللواتي حضرن مسبقا إلى السعودية ضمن أفواج العمرة التي أطلقتها زوجة العاهل الأردني مع بداية شهر رمضان المبارك، واستفادت منها 500 سيدة من مختلف محافظات المملكة الأردنية.

تزامنت إقامة الملكة رانيا شعائر العمرة بمكة المكرمة، مع زيارتها إلى عدد من الفعاليات في السعودية.

وحضرت الملكة الأردنية أحد المعارض المخصصة للأزياء التقليدية في المملكة.

ونشرت صورا عبر حسابها على انستغرام بتعليق مصاحب قالت فيه: “سعيدة بوجودي في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، شكراً لصاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز آل سعود على الدعوة والاستضافة الكريمة”.

وتابعت الملكة رانيا: “فخورة بالمواهب التي شاهدتها في معرض بساط الريح المميز”.

وأضافت: “زرت أول بينالي للفنون الإسلامية تنظمه المملكة في جدة والذي يحتفي بتاريخ الفنون الإسلامية الغني والمتنوع”.