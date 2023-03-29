رانيا يوسف تهاجم زينة بقوة بسبب ما فعلته معها على الهواء: أنا خسرت زينة واللي عملته معايا عيب | تفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 02:43 صباحاً - قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا يمكن أن تتعامل مع الفنانة زينة، موضحةً: «كان في حاجات المفروض تتراعى بين الزملاء وهي لم ترعها، ولو قلبنا الوضع وعملت اللي هي عملته مكنتش سكتت».

وأضافت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة «برنامج العرافة»، على قناة «المحور»، أنها وقعت على مسلسل أرض النعام، على أن يشارك معها أحمد زاهر وروبي: «قبل التصوير بأسبوع اعتذر محمد سامي بسبب مشكلات بينه والمنتج، ثم جاءت غادة سليم بدلا منه».

رانيا يوسف تكشف تفاصيل خلافها مع زينة

وتابعت الفنانة: «بدأنا تصوير، وقعدنا شهرين أو شهر ونصف قبل رمضان وكانت روبي حامل، وحاولنا نجيب بديل، وكان البديل زينة، رحبنا به، ودخلت على أساس إنها هتكمل بدلا من روبي، خلصنا».

واختتمت حديثتها: «في أول يوم عرض فوجئت بأن اسمي نازل جنب اسمها، وده مكنش في الاتفاق ومكنش مكتوب في العقد، والنقابة وقفت معي، والمنتج دفع الشرط الجزائي، وخسرت زميلة مكنش ينفع ده يطلع منها، كنت أحبها وأحترمها ولم أتوقع أن يصدر ذلك كله منها».

زينة ورانيا يوسف وأحمد زاهر – في كواليس مسلسل أرض النعام

رانيا يوسف: نجوميتي أكبر من زينة

وأضافت رانيا يوسف، خلال حوار آخر مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن نجوميتها أكبر من زينة، متابعة: “أنا عملت نجوميتي بنفسي ومفيش حد ساعدني فيها، ومشواري الفني وأعمالي لم يساعدني بها أحد حتى لو بمكالمة تليفون”.

وتابعت: “ليا 170 عمل فني هو مشوارها الفني، والمشاركة بأعمال في رمضان ليس مقياس النجومية، حيث إن الموسم الدرامي خارج رمضان أصبح أعلى وبه نسب مشاهدات عالية”، مشددة على أن أسماء الفنانين المشاركين في رمضان مكررة ولا يوجد بها جديد.

فيلم ورد ريحان

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف تصور حاليًا مشاهدها في فيلم “ورد وريحان” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “ورد وريحان” من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسى، وهو من تأليف محمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج محمد نبيل صابر.

فيلم التاروت

يكما يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، تعاونت مع الفنانة سمية الخشاب في فيلم جديد بعنوان «التاروت»، بعد آخر تعاون بينهما منذ 21 عاما في مسلسل «عائلة الحاج متولي» .

فيلم «التاروت» تأليف معتز المفتى، وإخراج إبرام نشأت، ومن المقرر الإنتهاء من تصويره قريبًا بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في العمل الذي يسجل تعاون رانيا يوسف وسمية الخشاب بعد 21 عاما من عرض مسلسل «عائلة الحاج متولى» مع النجم نور الشريف، حيث ساهم العمل في شهرتهما معا.

وكانت أخر أعمال رانيا يوسف مسلسل «الآنسة فرح»، والذي شاركت فيه خلال هذا العام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل كلًا من: أسماء أبواليزيد، وأحمد مجدي، مريم الخشت، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، وتأليف محمود عزت، وإخراج بسنت الشافعي.

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