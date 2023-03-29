شاهد.. رامز جلال يقع ضحية مقالبه ويصرخ من الخوف بعد تعرضه للدغة ثعبان!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 02:43 صباحاً - تعرض الفنان المصري رامز جلال للدغة ثعبان وذلك خلال احدث حلقات برنامجه “رامز نيفر اند” المذاع على “ام بي سي” خلال شهر رمضان.

ويظهر رامز جلال في احد المشاهد وهو يمد يده لالتقاط الثعبان ليبدأ بعدها بالصراخ “ده عضني يا جماعة ده مسمم”.

وكان قد حل الفنان المصري محمد فراج وزوجته بسنت شوقي صيفان على الحلقة، لتكشف تفاصيل ما جرى، حيث كان الجميع في مقلب المطعم الطائر.

وقتها توجه رامز جلال وأمسك بالثعبان لإخافة الثنائي، لكنه تعرض للدغ من قبل الثعبان، ليكتشف أنه أصيب في إصبعه الذي بدأ ينزف وهو ما أثار قلق الجميع.

حيث أخذ الفنان محمد فراج يسأل رامز عما إذا كان الأمر حدث بالفعل أم لا، وأسرع رامز جلال من أجل ربط الجرح والتخلص من الدم الذي ينزف.

وبعدها نزل الجميع إلى الأرض، وسريعا توجه رامز جلال إلى سيارة الإسعاف من أجل رؤية الأطباء والاطمئنان على الجرح الذي تعرض له، وكرر سؤاله مرة أخرى عما إذا كان هذا الثعبان سام أم لا، لكن الجميع حاولوا طمأنته وأكدوا له أن الثعبان الخاص بالمقلب غير سام.

ليمر الأمر بسلام، ويستكمل تصوير الجزء الأخير من الحلقة مع ضيفيه، ليعلنا عن تواجدهما معه في البرنامج الجديد، والتأكيد على أن ما حدث في الحلقة جزء يرد مما يفعله رامز مع ضحاياه.