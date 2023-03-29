“رقاصات وكابريهات كله متسجل”.. شاهد تقليد خالد الفراح لـ مرتضى منصور

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 02:43 صباحاً - قام الفنان السعودي خالد الفراج بتقليد شخصية رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور ضمن احدث حلقات برنامج “ستوديو 23” الساخر المذاع على قناة “أم بي سي”،

وظهر خالد الفراج خلال المشهد التمثيلي بباروكة بيضاء الشعر ونظارة سوداء مع تغيير ملامحه ب “ميك أب” لتكون مثل ملامح مرتضى.

وخلال الحلقة، قلد الفراج مرتضى منصور وأدى نفس حركاته، أثناء تعليقه على مباراة، كما هدد لاعب الزمالك شيكابالا والذي يجسد دوره فنان آخر، بسيديهات خاصة به ، وحذره من ترك الزمالك والانتقال إلى أي نادي آخر.

وسأل المذيع، ضيفه عن رأيه في أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، ليرد عليه الفراج: “يادي شيرين ويادي حسام ابو شيرين على ابو حسام على ابو اللي جوزهم”. في إشارة إلى إنزعاجه من تداول أخبار زواجهما وطلاقهما بكثرة.

واثناء تهديده السيديهات قال “رقاصات وكابريهات كله متسجل هنا”.