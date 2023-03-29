جنا عمرو دياب تظهر ببطن مكشوف وتثير الجدل

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مارس 2023 02:43 صباحاً - شاركت جنا دياب ابنة الفنان المصري عمرو دياب صور وفيديهات جديدة لها مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها بإطلالة جريئة. وظهرت جنا دياب في مقطع الفيديو بثوب احمر مكشوف البطن والظهر وهي تستعرض جمالها امام المرآة. وقد انتقد كثيرون اطلالة جنا دياب حيث جاء في التعليقات “رمضان شهر واحد ف السنه ما تقدري تحترمي نفسك فيه” و “رمضان موصلش عندك يا جنا .”.

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