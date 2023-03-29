شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 6.. أحمد أمين يتحول لزوج يرعى 3 أبناء تركتهم والدتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحول "شفيق" إلى شخصية جديدة فى الحلقة السادسة من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يتم عرضه حصرياً على قناة DMC، حيث استعمل شفيق (أحمد أمين) الصفارة الأثرية للهروب من تهديدات شقيقه وجيه (طه دسوقى) بالانتحار، وبعد عودته إلى حفل تقديم برنامجه سواح يقابل مديره فى الشركة الذى يخبره بأنه إذا أراد التقرب منه عليه بالزاوج من أخته المتوفى زوجها ولديها 3 أبناء.

يعانى شفيق فى حياته الجديدة بعدما تزوج وأصبح أبا لثلاثة أولاء هو أبناء زوجته، ويذهب إلى مدرسة الأولاد بسبب شكاوى اولياء الأمور من الأبناء زياد وبيجاد وإياد، فالأول معتاد على دخول حمام البنات، والثانى يسرق أدوات زملائه فى الفصل، والثالث يقول ألفاظا ويغنى أغانى بيئة تؤثر على تصرفات زملائه فى المدرسة.

لا يعرف شفيق ما الذى يحدث ويتصل بوجيه (طه دسوقى) لمعرفة كيف سيتصرف، أما زوجته ريهام فتبعد عنه بسبب إجبار شفيق على الزواج منها من أجل الترقية فى العمل، وتهرب مع علاء وتؤكد له أن أبنائها أمانة فى رقبته، ليفكر شفيق فى الهروب من كل ذلك بالصفارة ولكنه يتراجع بسبب حاجة الأطفال له ومن أجل حل مشاكلهم.





مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.