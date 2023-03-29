شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة السابعة من مسلسل "الصفارة" على Dmc و Dmc دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة السابعة من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين والذى تنتجه شركة ميديا هب - سعدى جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم الأربعاء على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى جوهر. قصة مسلسل الصفارة قصة مسلسل الصفارة وتدور أحداث مسلسل "الصفارة" في إطار كوميدي فانتازى، تدور أحداث المسلسل حول "شفيق" الذي يعمل مرشدا سياحيا ويقوم بسرقة صفارة الملك "توت عنخ آمون" التي تمكنه من العودة للزمن إلى الوراء لمدة 3 دقائق، ثم الرجوع للحاضر واكتشاف التغيرات الناتجة، فيدخل في مغامرات مثيرة مليئة بالمواقف الكوميدية.

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، إسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.