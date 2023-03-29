شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى عن صورته بجانب الراحل أحمد زكى: شرف كبير لأنه أيقونة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان أحمد العوضى، خلال تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 365” عن الصور المتداولة له بجانب الفنان الكبير الراحل أحمد زكى قائلاً: "في البداية شرف لأى شخص أن تتم مقارنته ولو بصورة مع أستاذ الأجيال أحمد زكى، فشرف لأى شخص التشبه به، فهو أستاذنا الكبير، وأيقونة فنية نفتخر بها، ولكنني لم أكن أخطط لذلك".



العوضى وأحمد زكى

وأضاف العوضى: "الأمر لم يتخط كونه مصادفة ولم يكن في ذهني حينما ظهرت بهذا اللوك أن يربط الناس بيني وبينأحمد زكى في فيلم الهروب، الذى يعتبر من أهم أفلام الممثل الراحل، ولكن أعتقد السبب وراء ذلك هو أن الفنان الكبير من أهم الممثلين الذين قدموا دور الصعيدى فى فيلم الهروب، الذى يعتبر من روائع السينما، وبالتالى لا يزال في ذاكرة الجمهور إلى الآن".



الزميل ذكى مكاوى واحمد العوضى

يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6 اليوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً، على شاشة قناة on، وتعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية الساعة 10 ونصف مساءً.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.