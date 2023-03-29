شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 6.. عودة جابر إلى شبرا ورؤيته لمهرة برفقة زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6 دخول طارق (أحمد غزي) إلى القسم بعد خناقة نشبت بينه وبين عدد من الشباب فى ملهى ليلى، ويقوم بالاتصال بزيدان (ماجد المصري) لمساعدته.

يعود جابر (أحمد العوضي) إلى القاهرة بعد قرار المجلس العرفي بإبعاده عن القرية، وتقع مشكلة بينه وبين الست ميمي (زينة منصور)، وتجعله يترك المنزل، ويقوم زيدان بمساعدة مهرة وأخواتها ويشترى لها موبايل جديدا، وعندما تقوم بتشغيل الخط تجد رسالة من جابر، ويعطى لها زيدان خاتم من الماس، وعند نزولها أمام بيتها يراها جابر وينادي عليها لتنتهى الحلقة على ذلك.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.