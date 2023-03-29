شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6.. قتيل فى تل شبورة بسبب الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة بطولة النجمة روبي الكثير من الأحداث، حيث وصل لشلباية "وفاء عامر" خبر غرق مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية، فاستدعت أخوها منصور على الفور والتي تعلم أنه يعمل في الهجرة غير الشرعية، ويتأكد شكوكها وتصاب بحالة ذعر بعدما تعرف أن هناك واحدا من القتلة من أبناء تل شبورة، وتذهب لتعزية أهله وتعطيهم نقودا وتصاب بالصدمة عندما تجد صفية "روبي" تقدم واجب العزاء لأم المتوفى.

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.