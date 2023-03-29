شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 6.. تامر نبيل يحمل كفنه وإبعاد جابر لمدة عام عن القرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم جابر (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6 بالذهاب إلى محسن (تامر نبيل) ويخبره أن المجلس العرفي في انتظاره ليذهب معه، وبالفعل يقوم محسن في مجلس عرفي بتقديم كفنه إلى رزق وعائلته مقابل الثأر، ويقبل رزق الكفن، ويعلن المجلس العرفي مجموعة من القرارات منها دية قدرها 250 ألف جنيه، وإبعاد محسن عن القرية 3 سنوات، بينما يتم إبعاد جابر لعام واحد فقط.

وبعد انتهاء مهرة (ياسمين عبدالعزيز) من محضر صديق شقيقتها، يقوم زيدان (ماجد المصري) بطلبها في العشاء معه من جديد، وبالفعل تذهب معه لأحد المطاعم، كما تحاول التواصل مع جابر كثيرا ولكن دون جدوى ودون رد بسبب انشغاله بالمجلس العرفي.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.