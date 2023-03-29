شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 6.. محمود عبد المغنى ينقذ روبى من مشاجرة مبارة كرة قدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل حضرة العمدة بطولة النجمة روبي العديد من الأحداث، حيث وقعت مشاجرة بين فريق كرة تل شبورة وفريق قرية مجاورة بسبب صفية "روبي"، وحاول الناس إنقاذ روبي وإخراجها من المكان، ووجدت صفية يد تمتد لها لإنقاذها وهو جمال صابرة "محمود عبد المغني"، وشكرته صفية على مساعدته لها، ثم شكرته على رسمه على سيارتها في أول يوم لها بتل شبورة.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.