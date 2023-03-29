شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6 .. محمد رمضان يطلق مى كساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهبت الفنانة مى كساب خلال الحلقة السادسة من مسلسل "جعفر العمدة" إلى شقيق إيمان العاصى لمعرفة هل ابنها عايش أم ميت، وانتهز كارم فتح الله الموقف وقام بإذلالها، وطلب منها أن تقبل يده مقابل أن يخبرها مكان ابنها، وذلك أمام الجميع في منطقة السيدة زينب وأثناء تقبيلها يده جاء زوجها محمد رمضان "جعفر العمدة"، وأغضبه الموقف وطلقها أمام أهل المنطقة.

ظهر الفنان عماد صفوت "إسماعيل" خلال الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، حيث يعمل في محجر مع الفنان مجدى بدر الذى اختطف ابن جعفر العمدة، واتفق عماد صفوت "إسماعيل" مع شقيقه علي النصب على محمد رمضان، وإيهامه بالعثور علي نجله المخطوف منذ ولادته، ولكنهما يفشلان في النصب عليه، حيث يكتشف جعفر العمدة الأمر ويعترف شقيق إسماعيل بمكانهم لمحمد رمضان.

واستكملت الحلقة أحداثها بقيام عماد صفوت "إسماعيل" ومجدي بدر بسرقة المحجر قبل هروبهما، خاصة عندما علم بفشل عملية النصب علي جعفر وأنهما في خطر.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.

كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من 5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.

"أنا قادر" يشارك فيها بالاداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".