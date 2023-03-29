شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 6.. مراد مكرم يتعرض لحادث بعد اصطادمه بسيارة نقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بطلب "عمرو" ياسر جلال من سائقه "طارق" أن يبحث له عن شقة لكي تجلس فيها زوجته الثانية "بثينة" مي عمر.

ذهب "أمجد" إلى منزل عمرو لكى يعتذر لـ"بثينة عما فعله ليلة أمس، ولكنها لم تتقبل اعتذاره بعدما طردها بملابس المنزل، وطلبت منه "عاليا" أن يتركها يومين حتى تهدأ الأمور، ولبى طلبها.

أخبر "عمرو" ياسر جلال زوجته "عاليا" داليا مصطفى بأن هناك مؤتمرا ومن المحتمل أن يسافر لحضوره بسبب عدم وجود "أمجد" وإغلاق هاتفه ومن الصعب الوصول له، وتناول "عمرو" الغداء بصحبة زوجتيه "عاليا" و"بثينة" وحماته التى تجسدها ميمي جمال، وظهر على "بثينة" علامات الغضب بسبب قيام زوجته "عاليا" بإطعامه كعادتها.

واستاذنت "بثينة" منهم بأنه ستخلد للنوم، وبعد صعودها لغرفته اتصلت بـ "عمرو" وأخبرته بأنها تشعر بالضيق بسبب ما تفعله "عاليا"، وأخبرها بأن كل شىء سيكون على ما يرام، خاصة أنه كلف السائق أن يبحث لهما عن شقة، وانتقل المشهد إلى "أمجد" مراد مكرم الذى كان يقود سيارته وتعرض لحادث شديد بعد اصطامه بسيارة نقل.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.