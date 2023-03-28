فنانة لبنانية شهيرة تستمتع بوقتها بملابس البحر.. والجمهور يُهاجمها: “في رمضان في رمضان؟” – (صور)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 11:47 مساءً - أثارت النجمة اللبنانية مادلين مطر، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في أجرأ إطلالة لها.

نشرت مادلين مطر، صورًا جريئة لها خلال تواجدها بجزر المالديف عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلّقت “السماء فوق والرمال ادناه والسلام فى الداخل”.

انتقادات لـ مادلين مطر بسبب ملابس البحر

وتعرضت مادلين للهجوم والانتقادات من قبل الجمهور ومتابعيها لاسيما اننا في فترة شهر رمضان المبارك.

وقد اعتبر العديد من المتابعين ان الصور غير لائقة في هذا الشهر الفضيل. وعلّق أحدهم قائلا: “في رمضان في رمضان”.

من هي مادلين مطر؟

يُذكر أن مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلم “آخر كلام” عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و”مهمة في فيلم قديم” إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.

ودرست مادلين مطر الغناء الشرقي واكتشف موهبتها الفنان وديع الصافي، ورشحها للغناء بإحدى الحفلات في لندن ،وأصدرت مادلين مطر 4 ألبومات غنائية أشهرها “بحبك واداري” و”على بالي هواك”.

موقف محرج لـ مادلين مطر بحفلها الآخير

من ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا حول تعرض الفنانة مادلين مطر مع عدد آخر من الفنانين لموقف محرج في مدينة طنجة بالمغرب، ورددوا هروب منظم حفلات بأجور الفنانين المشاركين والمساهمين قبل لحظات من افتتاح حفلهم بطنجة.

وأعادت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، التي كان من المفترض مشاركتها في هذا الحفل، الخبر المتداول، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “شكرا يا رب انك خلّصتني من هذه القصة كلها”.

وقالت: “شكرا لكل أهل المغرب اللي تواصلوا معي وكانوا ناطرين إني أزور المغرب، وألتقي بهم من بعد غياب، وكنت متحمسة كتير أشوفكم بس للأسف ما أخدنا الفيزا”.

وتابعت: “صارلي يومين كتير زعلانة ومتضايقة إنه فنانة رايحة تمثل بلدها ما بيعطوها فيزا لأسباب سياسية بين البلدين.. وبيوصلني هذا الخبر اليوم”.

وأَضافت: “على كل حال، لا تكره شيء لعله خير لك، ويا ريت بس ما بقى يدخلوا الفنانين بالأمور السياسية، لأنه الفنان كان ورح يضل رسول سلام وشكرا”.

وكان منظمو حفل طنجة بالمغرب، أعلنوا عن الضيوف والمكرمين للاحتفالية المغاربة والعرب بحفل طنجة.

وتم الإعلان عن بوستر الاحتفالية والذي ظهر من خلاله مشاركة الفنان حمادة هلال والفنانة المغربية هدى سعد، والمغربي عادل أصيل والفنانة هند زيادي والفنان عماد الدراج.

أحدث أعمال مادلين مطر

وطرحت اللبنانية مادلين مطر فى نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان “​خط أحمر​” على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.

يُذكر أن مادلين مطر قدمت منذ فترة أغنية “خانوني” باللهجة العراقية، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.

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