شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى لـ"الخليج 365": مشهد وقوف الصقر على كتفى استغرق شهرين تدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد العوضى، خلال تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 365” أن مشهد وقوف الصقر على كتفه في مسلسل "ضرب نار" وهو يقود الموتوسيكل استغرق منه تدريبات طويلة، قائلاً: "منذ الوهلة الأولى لقراءة السيناريو، ومعرفتى بشخصية جابر الكوماندا أنه يصطاد صقورا كان لا بد من مراعاة ذلك، وبالتالى تدربت لأظهر في الحلقات ملائماً للشخصية، وذهبت بالفعل إلى صديقى مصطفى نبوى، صاحب الصقر الذى يظهر معي خلال الحلقات واسمه بالمناسبة شمس، ودربني جيداً لأتمكن من تقديم اللقطات مثلما ظهرت للجمهور".

وأضاف أحمد العوضى: "لكى أصل لمرحلة إن الصقر أو العقاب المتواجد معى في اللقطة الشهيرة التي عرضت في المسلسل يقف على كتفي بهذا الشكل، احتجت شهرين أو أقل، وفى النهاية تمكنت من ذلك، لأن اللقطة بالمناسبة ليست سهلة على الإطلاق وكي أسير بالموتوسيكل وأقوده ويستمر الصقر على كتفى لمسافة طويلة ليس بالأمر يسير مطلقاً، وسعدت لأنى تمكنت من ذلك في النهاية".



الزميل ذكى مكاوى واحمد العوضى

من ناحية أخرى، يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد مسلسل ضرب نار الحلقة 6، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، خاصة بعد عودة جابر (أحمد العوضي) إلى سوهاج برفقة ابن عمه (تامر نبيل)، وتعرض أرض أسرة جابر للحريق، فضلا عن إشعال النار في ورشته الخاصة بشبرا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6

ويعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6 اليوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً، على شاشة قناة on، وتعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية الساعة 10 ونصف مساءً.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.