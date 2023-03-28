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شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة السادسة.. آسر ياسين يعلم أسرارا خطيرة بشأن التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 في الكشف عن أحداث جديدة داخل سيناء، وذلك مع اكتشاف المقدم خالد (آسر ياسين) ضمن أحداث العمل أسراراً عديدة عن التكفيريين من خلال استجوابه للإرهابي أبو عمار ليخرج بمعلومات هدفها الإيقاع بالجماعة التكفيرية داخل سيناء.
واستغل آسر ياسين رغبة أبو عمار في تأمين نجله والإتيان به من وسط الجماعة التكفيرية حتى يحصل فى مقابل ذلك على معلومات مهمة، منها أن أبو تمام هو أمير التنظيم الإرهابي، وأبو دعاء الأنصاري هو الذي تولى القيادة بعد وفاة توفيق فريج، كما رسم خريطة لأماكن تواجد الجماعة فى سيناء.
آسر ياسين وابو عمار
الأحداث وصلت لذروتها مع ذهاب آسر ياسين إلى مكان الإرهابيين وطلبه تحليل dna للجثث لمعرفة الأشخاص. واسترجعت الحلقة من مسلسل الكتيبة 101 الحديث عن القيادي الإرهابي السابق هشام عشماوي، وذلك من خلال أحد ضباط الصاعقة ممن أعرب عن ألمه الشديد تجاه ما فعله هشام عشماوي بتحوله إلى الإرهابيين والتكفيريين، حتى أصبح من قياداتهم، ملمحا إلى رغبته في الانتقال للعمل في عمق سيناء مع القوات الخاصة من أجل تنفيذ مهمات أكبر وتحقيق حلمه بأن يأتى برأس هشام عشماوي، خاصة أنه لا يتخيل إلى الآن ما حصل منه لأنهم كانوا زملاء ويأكلون معاً.
تعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.
وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجى.