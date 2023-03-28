شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة السادسة.. آسر ياسين يعلم أسرارا خطيرة بشأن التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 في الكشف عن أحداث جديدة داخل سيناء، وذلك مع اكتشاف المقدم خالد (آسر ياسين) ضمن أحداث العمل أسراراً عديدة عن التكفيريين من خلال استجوابه للإرهابي أبو عمار ليخرج بمعلومات هدفها الإيقاع بالجماعة التكفيرية داخل سيناء.

واستغل آسر ياسين رغبة أبو عمار في تأمين نجله والإتيان به من وسط الجماعة التكفيرية حتى يحصل فى مقابل ذلك على معلومات مهمة، منها أن أبو تمام هو أمير التنظيم الإرهابي، وأبو دعاء الأنصاري هو الذي تولى القيادة بعد وفاة توفيق فريج، كما رسم خريطة لأماكن تواجد الجماعة فى سيناء.



آسر ياسين وابو عمار

وبدأت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 بنجاح حيلة عمرو يوسف (الضابط نور) فى خداع الإرهابيين بعدما أخذوا منه السيارة التى تحمل جهاز تتبع، وهو ما سمح للجيش فى تتبعهم ومعرفة مكانهم، وبالتالى نفذوا ضربة ناجحة لهم أسفرت عن مقتلهم.

الأحداث وصلت لذروتها مع ذهاب آسر ياسين إلى مكان الإرهابيين وطلبه تحليل dna للجثث لمعرفة الأشخاص. واسترجعت الحلقة من مسلسل الكتيبة 101 الحديث عن القيادي الإرهابي السابق هشام عشماوي، وذلك من خلال أحد ضباط الصاعقة ممن أعرب عن ألمه الشديد تجاه ما فعله هشام عشماوي بتحوله إلى الإرهابيين والتكفيريين، حتى أصبح من قياداتهم، ملمحا إلى رغبته في الانتقال للعمل في عمق سيناء مع القوات الخاصة من أجل تنفيذ مهمات أكبر وتحقيق حلمه بأن يأتى برأس هشام عشماوي، خاصة أنه لا يتخيل إلى الآن ما حصل منه لأنهم كانوا زملاء ويأكلون معاً.