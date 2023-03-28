شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة مشروعة الحلقة 6.. الغيرة تسيطر على مى عمر بسبب رومانسية داليا مصطفى مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، المذاع على قناتى الحياة وDMC ومنصة Watch it، بعدما استيقظت "عاليا" داليا مصطفى ولم تجد زوجها "عمرو" ياسر جلال بجوارها فى السرير، حيث كان يتواجد مع زوجته التانية "بثينة" مي عمر فى مكتبه وتجمعهما لحظات رومانسية.

وذهبت "عاليا" للبحث عن "عمرو" ونادت عليه وبمجرد سماع صوتها أخفى بثينة، ليمر الأمر بدون أى مشاكل، وفى اليوم التالى أحضرت "بثينة" الفطار وصممت على أن يتناول "عمرو" الفطار هو وزوجته "عاليا"، وظهرت عليها علامات الغيرة بعدما قامت "عاليا" بإطعام "عمرو بيدها.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.