تعرف على أبطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما فى 13 صورة

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القاهرة - سامية سيد - دوما ما يحرص مسلسل الكتيبة 101 منذ اللحظة الأولى لعرضه على تخليد بطولات الجيش المصري وتسليط الضوء على بطولاتهم من خلال التعرض لما قاموا به حلقة تلو الأخرى، وهو ما يظهر جليا مع توالى الأحداث.

وعرض المسلسل خلال أول خمس حلقات مواقف بطولية لشهداء كرم القواديس، بالإضافة لأبطال كمين الرفاعي وغيرها من الملاحم الذى يشهدها المسلسل.

وخلال التقرير التالى نستعرض الصور الحقيقية لشهداء قدموا أرواحهم فداء لمصر مثلما يظهر مع الصور التالية. جدير بالذكر أن مسلسل الكتيبة 101 يعرض يوميا على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 9 مساء، كما يعرض على منصة watch it ويضم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، وفاء عامر، نهال عنبر، رشا مهدى.



تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما



تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما



تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما



تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما



تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما



تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما

تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما



تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما



تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما

تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما



تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما

تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما



تعرف على ابطال مسلسل الكتيبة 101 بين الحقيقة والدراما

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101 المعروض على قناة ON ومنصة WATCH IT أحداثا مثيرة، وبدأت الحلقة من سيناء، حيث اكتشف "الشيخ موسى" خالد الصاوى وجود شخص بالعائلة يعمل فى التهريب.

فيما شرح "المقدم خالد" آسر ياسين لزوجته أمورا حول التنظيمات الإرهابية وأنها كيانات ممولة من دول ولها أهداف لتدمير دول أخرى اقتصاديًا وتعطيلها.

وكشفت الحلقة عن طريقة تفكير الإرهابيين الذين طالبوا بوجوب استصدار فتوى لقتل المتعاونين مع الجيش من أهالى سيناء من خلال توجيه ضربة كبيرة بالاستحواذ على منازلهم وتروعيهم

كما ينجح رجال الكتيبة 101 فى مداهمة مخزن أسلحة بأحد منازل البدو والقبض على أحد العناصر الإرهابية المكلفة بتأمين المخزن.

وذلك بعد بلاغ من الفنانة (وفاء عامر) التى تجسد شخصية سيدة بدوية عن استخدام العناصر الإرهابية للمنزل كمخزن للأسلحة، بينما يجهز "الدكتور وحيد" فتحى عبد الوهاب شحنة سلاح كبيرة للخلية التكفيرية.

فيما يكشف المقدم خالد لـ"الرائد نور" عمرو يوسف خطة جديدة تستهدف الإرهابيين الذين يقومون بقطع الطرق ويستولون على السيارات والبضائع من خلال إرسال سيارة للإرهابيين مجهزة بجهاز تتبع وبعد استيلائهم على السيارة يتم تحديد موقع العناصر بدقة والهجوم عليها.