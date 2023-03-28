شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرات زوج الحلقة 6.. والدة رؤوف تنصح مها بالابتعاد عن ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 6 بذهاب شيرين (عائشة بن أحمد) إلى منزل وال رؤوف (هناء الشوربجي) للحديث معها حول استقالة رؤوف (طارق لطفي) من عمله، وصدمتهم في تصرفاته الجديدة، كما تذهب إلى والدها للحديث معه، وينصحها بفهم زوجها وما يغضبه.

ويذهب رؤوف إلى صديقه فهمي، ويخبره أنه يعيش في فندق بعد خناقة له في المنزل، ليخبره أنه سيقوم بالتصرف في ذلك الأمر، ثم تذهب فردوس والدة رؤوف إلى منزل مها ووالدتها، للتحدث معها حول ما بين مها وبين رؤوف، لتخبرها مها أنها ليس بينها وبين رؤوف أي شىء، وتخبرها فردوس أن تبتعد عن المشهد، وعن ابنها حتى تتحسن حالته مع زوجته.





مواعيد عرض مسلسل مذكرات زوج

أبطال مسلسل مذكرات زوج

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.