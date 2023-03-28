شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 6.. نيللى كريم تذهب لبيت أبو عصاية بسبب خدعة من أخيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم العديد من الأحداث، حيث علم عطية أبو عصاية بوجود نادرة "نيللي كريم" عند الشيخ المنزلاوي، فأرسل لهم شداد "محمد لطفى" ليخبرها أن عبد الجبار عرف طريقها وأرسل رجاله وهو سيساعدها في الذهاب لبيت أبيها، ولكن أخذها شداد وذهب بها لبيت أبو عصاية، وعندما رأها عصام أبو عصاية "كمال أبو رية" في منزله بعد عودته من عند عبد الجبار "جمال سليمان"، فقرر أن يأخذها ويعيدها له ولكن توسلت إليه أن يرسلها لأهلها بسبب ظلم وطغيان عبد الجبار عليها، فما كان عليه إلا أنه تركها في منزله للصباح حتى يفكر ماذا يفعل.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.