شكرا لقرائتكم خبر عن الامام الشافعي .. ملخص الحلقة السادسة من مسلسل رسالة الامام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر القائمون على مسلسل "رسالة الامام" بطولة النجم خالد النبوى، تنويهًا قبل بدء الحلقة السادسة التي تعرض على منصةwatch it ، بأن العمل يعد رؤية درامية مستوحاة من أحداث تاريخية. كما جاء فى التنويه أن بعض أحداث وشخصيات العمل من وحي خيال المؤلف للضرورة الدرامية.





وبدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "رسالة الامام" بطولة النجم خالد النبوى، بحوار جمع بين ابن الوالى الأمير عبد الله بن العباس بن موسى، ومستشاره حول الامام الشافعى وذهابه إلى "تنيس"، وهنا يشك ابن الوالى فى أن الشافعى سيمر فى طريقه بالأحواف ويتحالف معهم وهم فى خلاف مع ابن الوالى، وهنا يأمر الأخير مستشاره بألا يصل الشافعى إلى "تنيس".



الامام الشافعي

ينتقل المشهد إلى صحراء بلبيس فى طريق الشافعى إلى تنيس، وخلال أداء الشافعى الصلاة وسط الصحراء برفقة يوسف بن يحيى البويطي يهاجمهما عدد من الرجال يمتطون الخيل، ويمسك الشافعى برمحه مرددا: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، ويلحق به حراس الصحراء من الأحواف، يظن الشافعى أن من هاجموه من قطاع الطرق لكن قائد الأحواف يقول له إن وقع خيولهم هي نفسها وقع خيول ابن الوالى، وهنا يصرّ على مرافقة الامام حتى يصل "تنيس" لخطورة الطريق.

يصل الامام الشافعى إلى "تنيس" بمرافقة فرقة من جنود الأحواف، وأول ما فعله حين وصوله زيارة الشيخ يحيى بن حسّان البكري، الذى كان يجلس فى المسجد يفصل فى مسألة بين متنازعين، ويرحب به الشيخ يحيى ترحيبا كبيرا ويذكره بما قال مالك فيه: "إن صحت فراستى فإنى أرى فيك وجه العلم، وإن كنت ذا فراسة فأنت أحد أوعية العلم وعلماء الإسلام".

يصل أمر مساعدة الأحواف الامام الشافعى إلى ابن الوالى، وهنا يقرر الانتقام منه قائلا: "سأجعل منه عبرة لفقهاء الفسطاط" . فإلى أي شيء يخطط ابن الوالى فى الحلقات المقبلة؟

تزور السيدة نفيسة أهل بيت الإمام الشافعى خلال سفره، وتطلب زوجة الشافعى منها المشورة حول ما يقلقها على زوجها بسبب غيابه المتكرر طلبا للعلم وانشغاله الدائم بجمعه، فتطمئنها بأنه رجل يحمل فى قلبه القرآن فلا خوف عليه.

من ناحية أخرى، حملت وصيفة سلمى أبو ضيف (هند) رسالة إلى حبيبها في عمرو (رامز أمير) وذلك بعدما علم بمرضها بالحمى وعدم رغبتها في الأكل، وأرسل لها التذكار الذي كانت أعطته إياه من طرحتها في لقائهما الأول في الماضي، وجاء فى رسالتها: لم يمض على وفاة زوجى إلا القليل، ولا أزال فى أيام العدة فليس من الحشمة ما تفعل".

يواصل المطلب ابن عبد الله (وليد فواز) الهروب من ابن الوالى، على متن قارب ينقله عبر نهر النيل من مهرب إلى آخر ، حتى يعثر عليه رجال ابن الوالى ويحاصرونه.

وفى جلسة بين السُرى ابن الحكم (حمزة العيلى) ومستشار ابن الوالى، يقول الأخير إنه قرأ أوراق الجند وتوقف عند رواتبهم الكبيرة، فيرد عليه السرى بأنهم يحمون الفسطاط وأنا على رأسهم، فيذكره مستشار ابن الوالى بأنه ليس من أهل الفسطاط، وأنه فى الأصل من خراسان، ومازال بداخلكم حنين إليها، ويخبره أن الوالى جردّه من مزاياه حتى يستتب إليه حكم الفسطاط، وهنا يدخل قائد الشرطة ويخبر أبى بشر" ابشر فقد وقع صيدك الثمين (يقصد المطلب).

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة ميديا هب سعدى – جوهر، بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي



الامام الشافعي