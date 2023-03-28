شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. الأحداث تكشف حقيقة أحمد داش لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc عن حقيقة والد سيف (أحمد داش)، فبعد أن عاش سيف حياته وهو يظن أن والده تخلّى عنه، كشفت حلقة اليوم أن والده هو جعفر العمدة (محمد رمضان)، ولكن كلاهما لا يعلم حقيقة الأمر.

وعلى الرغم من أن سيف قابل جعفر العمدة أكثر من مرة، وكان التعامل بينهما حادًا، فصفعه جعفر مرة، وتركه سيف مرة أخرى، إلا أن علاقتهما بدأت فى التحسن خلال الحلقة السادسة، فهل سيكتشف سيف والده الحقيقي في الحلقات المقبلة؟