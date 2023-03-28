شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 6.. الأحداث تكشف حقيقة أحمد داش لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc عن حقيقة والد سيف (أحمد داش)، فبعد أن عاش سيف حياته وهو يظن أن والده تخلّى عنه، كشفت حلقة اليوم أن والده هو جعفر العمدة (محمد رمضان)، ولكن كلاهما لا يعلم حقيقة الأمر.
وعلى الرغم من أن سيف قابل جعفر العمدة أكثر من مرة، وكان التعامل بينهما حادًا، فصفعه جعفر مرة، وتركه سيف مرة أخرى، إلا أن علاقتهما بدأت فى التحسن خلال الحلقة السادسة، فهل سيكتشف سيف والده الحقيقي في الحلقات المقبلة؟
تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.
مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، عماد صفوت، أحمد عبد الله.
كما حققت أغنية "أنا قادر" الدعائية لمسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، أكثر من 5 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وما زالت الأغنية تحقق مشاهدات كبيرة خاصة أن المسلسل من الأعمال المهمة في موسم رمضان.
"أنا قادر" يشارك فيها بالاداء الصوتى الشاعر هشام الجخ، ويغنيها أحمد سعد، ومن ألحان هيثم نبيل، ومن المقرر أن يقدم سعد عدة رباعيات في مسلسل "جعفر العمدة".