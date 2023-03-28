شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 6.. عائلة أبو عصاية تستعد لمهاجمة عبد الجبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السادسة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث استنكر عطية أخو عصام أبو عصاية "كمال أبو رية" ما فعله عبد الجبار "جمال سليمان" من حرق النجع، وأراد أن يرد عليه، ولكن رفض عصام ذلك ورأى أن أفضل حل هو السكوت أمام ما يفعله، خاصة أن نادرة "نيللي كريم" عندهم في البيت بالفعل، ولكن لم يعجب عطية وابنه هذا القرار، واتفق معهم ابن عصام أبو عصاية، وقرروا أن يهاجموا عبد الجبار بالسلاح وأمروا رجالهم بتحضير السلاح، وعندما علم عبد الجبار بذلك قرر مهاجمة بيت أبو عصاية، وأمر رجاله بتحضير السلاح.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.