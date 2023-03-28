شكرا لقرائتكم خبر عن الصفارة الحلقة 6.. أحمد أمين يكشتف سر تحوله إلى مطرب ودخوله عالم الأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة من مسلسل الصفارة، بطولة أحمد أمين وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يتم عرضه حصرياً على قناة DMC، مقابلة شفيق (أحمد أمين) لشحص يعرفه منذ سنوات يدعى كوتشة، وهذا الشخص هو آخر من شاهد شفيق قبل أن يتحول إلى مطرب مهرجانات شعبى ويدخل عالم الأفراح والحفلات، ويصبح اسمه "نو نو".

"كوتشة" يحكى لشفيق عما حدث بأنهما اجتمعا فى فرح بصفط اللبن، وبعد ذلك ذهبا إلى المنزل من أجل السهر، ووقتها كان شفيق يلعب على كيبورد الكمبيوتر التالف وأخرج الكيبورد صوت نونوة، ليقوم كوتشة بتصوير الموقف فيديو ونشره على النت، وحقق انتشارا كبيرا وحقق مشاهدات بالمليارات، ليصبح بعدها شفيق مطربا مشهورا باسم "نو نو".





مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والإعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيها ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.