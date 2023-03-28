شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 6.. قضية ضد ريهام حجاج بمنع التصرف في الميراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، إذ شهدت الحلقة 6 العديد من الأحداث، حيث يجتمع على مائدة الطعام هشام وشيري وجميلة وزياد، ويبدو عليه الشرود، وتفاجأ جميلة بمحضر يعلنها بقضية مرفوعة ضدها بعدم التصرف في ميراثها.

تعنف شهيرة شريف على رفع القضية دون الرجوع لها دون توكيل منها، ويؤكد لها تحايله على الأمر بتوكيل ملغ، ولكن يؤكد لها سلامة توكيل آيه زوجته، تخبره شهيرة أنها في صف ابنتها جميلة مهما فعلت، وتؤكد لزياد عبر الهاتف انتهاء الأمر وإلغاء القضية.

يؤكد زياد لجميلة إنهاء امر القضية وتبادره بثقتها في موقفها القانوني، يخبر زياد جميلة بمعرفته بأمر أكرم ولعبه للقمار ويعاتبها على عدم اخباره، تعلم جميلة أن نرمين السبب في اخبار زياد بحقيقة أكرم وتعاتبه بعصبية، ويطلب منها الهدوء.

تحاول نرمين مراوغة شيري بمعرفة امر أكرم، تخبر شيري نرمين بتفاصيل خطتها مع هشام على جميلة وزياد، يتصل هشام بنرمين اثناء تواجده مع شيري وترتبك وتخبرها شيري أنها تشك بها.

من خلال ورق القضية تدرك جميلة استخدام شريف توكيلا عاما من آية، وتؤكد انه يخفي أسرارا، يخبر زياد جميلة بحمل مي من أكرم وتفاجأ بالأمر، تطلب شهيرة من أكرم التخلص من طفله من مي وتهدده بسجنهما.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.