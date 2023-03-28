شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 6.. ابن الوالى يجرد السُرى ابن الحكم من مزاياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل رسالة الامام بطولة النجم خالد النبوى، التي تعرض على منصة watch it زيارة السيدة نفيسة أهل بيت الإمام الشافعى خلال سفره، وتطلب زوجة الشافعى منها المشورة حول ما يقلقها على زوجها بسبب غيابه المتكرر طلبا للعلم وانشغاله الدائم بجمعه، فتطمئنها بأنه رجل يحمل فى قلبه القرآن فلا خوف عليه.

من ناحية أخرى، حملت وصيفة سلمى أبو ضيف (هند) رسالة إلى حبيبها عمرو (رامز أمير) وذلك بعدما علم بمرضها بالحمى وعدم رغبتها في الأكل، وأرسل لها التذكار الذي كانت أعطته إياه من طرحتها في لقائهما الأول في الماضي، وجاء فى رسالتها: لم يمض على وفاة زوجى إلا القليل، ولا أزال فى أيام العدة فليس من الحشمة ما تفعل".

يواصل المطلب ابن عبد الله (وليد فواز) الهروب من ابن الوالى، على متن قارب ينقله عبر نهر النيل من مهرب إلى آخر ، حتى يعثر عليه رجال ابن الوالى ويحاصرونه.

وفى جلسة بين السُرى ابن الحكم (حمزة العيلى) ومستشار ابن الوالى، يقول الأخير إنه قرأ أوراق الجند وتوقف عند رواتبهم الكبيرة، فيرد عليه السرى بأنهم يحمون الفسطاط وأنا على رأسهم، فيذكره مستشار ابن الوالى بأنه ليس من أهل الفسطاط، وأنه فى الأصل من خراسان، ومازال بداخلكم حنين إليها، ويخبره أن الوالى جردّه من مزاياه حتى يستتب إليه حكم الفسطاط، وهنا يدخل قائد الشرطة ويخبر أبى بشر" ابشر فقد وقع صيدك الثمين (يقصد المطلب).

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة ميديا هب سعدى – جوهر، بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.