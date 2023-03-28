شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 6.. قوات ابن الوالى تعترض طريق الشافعى إلى "تنيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، بحوار جمع بين ابن الوالى الأمير عبد الله بن العباس بن موسى، ومستشاره حول الإمام الشافعى وذهابه إلى "تنيس"، وهنا يشك ابن الوالى فى أن الشافعى سيمر فى طريقه بالأحواف ويتحالف معهم وهم فى خلاف مع ابن الوالى، وهنا يأمر الأخير مستشاره بألا يصل الشافعى إلى "تنيس".

ينتقل المشهد إلى صحراء بلبيس فى طريق الشافعى إلى تنيس، وخلال أداء الشافعى الصلاة وسط الصحراء برفقة يوسف بن يحيى البويطي يهاجمهما عدد من الرجال يمتطون الخيل، ويمسك الشافعى برمحه مرددا: "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، ويلحق به حراس الصحراء من الأحواف، يظن الشافعى أن من هاجموه من قطاع الطرق لكن قائد الأحواف يقول له إن وقع خيولهم هى نفسها وقع خيول ابن الوالى، وهنا يصرّ على مرافقة الإمام حتى يصل "تنيس" لخطورة الطريق.

يصل الإمام الشافعى إلى "تنيس" بمرافقة فرقة من جنود الأحواف، وأول ما فعله حين وصوله زيارة الشيخ يحيى بن حسّان البكري، الذى كان يجلس فى المسجد يفصل فى مسألة بين متنازعين، ويرحب به الشيخ يحيى ترحيبا كبيرا ويذكره بما قال مالك فيه: "إن صحت فراستى فإنى أرى فيك وجه العلم، وإن كنت ذا فراسة فأنت أحد أوعية العلم وعلماء الإسلام".

يصل أمر مساعدة الأحواف الإمام الشافعى إلى ابن الوالى، وهنا يقرر الانتقام منه قائلا: "سأجعل منه عبرة لفقهاء الفسطاط".

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

واستعانت الشركة المنتجة ميديا هب سعدى – جوهر، بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.