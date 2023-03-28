شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة حلقة 6.. شيري وهشام يتفقان على تدمير حياة ريهام حجاج الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مساء اليوم الحلقة السادسة من مسلسل جميلة، والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل جميلة باتفاق شيرى وهشام عبر الهاتف على تدمير حياة جميلة وزياد الزوجية، تحاول شيري الحديث مع زياد بطريق غير مباشر وإيهامه بكره جميلة له ومنعها الحمل منه.

ويزور هشام نرمين في بيتها ويقرران اللعب على المكشوف وتطلب الزواج سراً "عرفي" منه بعد طلاقه لشيري صديقتها وزواجه بجميلة وتحكمه في ثروتها ، تسأل نرمين هشام بصفته طبيب جميلة عن "البويضات المجمدة" الخاصة بجميلة و يؤكد لها وجودها.. تفكر نرمين في أمر ما.

تتابع جميلة عملها في النيابة و يبدو عليها تعاطفها وتعاملها بروح القانون، تكرر "داليا" الزيارة لجميلة بمقر عملها مرة أخرى، تحكي داليا لجميلة عن زيارة شهيرة لها والحديث الذي دار بينهما.تخبر نرمين زياد ما تخفيه عنه جميلة و تؤكد له ان أكرم يلعب قمار وأن صديقته مي حامل، ويبدو على زياد الذهول.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.