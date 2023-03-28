شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 6.. خطف مربوحة من المول.. والكبير طلب الكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء تجول مربوحة "رحمة أحمد " فى المول لتشترى ملابس جديدة جاء لها رجل كبير اسمه فخرى "علاء مرسى" وأقنعها أن لديه محل به ملابس أفضل، وصدقته وذهبت معه، خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوى 7 .

وبعد أن وصلت معه المنزل اكتشفت أنها مخطوفة، وأن عم فخرى مريض ورفع المسدس عليها، وأكد لها أنها ابنته وأغلق عليها الغرفة وظلت تبكى.

وذهب الكبير لأمن المول وطلب منهم أن يتأكدوا من الشاشات أين اختفت وجاء له صديقه نفادى "حاتم صلاح" للوقوف بجانبه فى محنته.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.