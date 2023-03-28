شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة الحياة مسلسل رسالة الإمام للنجم خالد النبوى على شاشتها خلال اليوم، إذ يعرض العمل الساعة 10.45 مساء ويعاد الساعة 9.15 صباحاً.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

وأكد محمد هشام عبية، المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام، أن المسلسل يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، وتأثره بالحضارة المصرية، والتي امتدت حتى يومنا، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور بعد المجهود المبذول فيه.

وأضاف محمد هشام عبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن هناك 7 كتاب شاركوا في كتابة مسلسل الإمام، ثلاثة من سوريا وأربعة من مصر، مؤكدا أن هناك تعاونا وتناغما بين الكتاب.