شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6 على ON وON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد مسلسل ضرب نار الحلقة 6، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، خاصة بعد عودة جابر (أحمد العوضي) إلى سوهاج برفقة ابن عمه (تامر نبيل)، وتعرض أرض أسرة جابر للحريق، فضلا عن إشعال النار في ورشته الخاصة بشبرا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6

ويعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6 اليوم الثلاثاء الساعة 10 مساءً، على شاشة قناة on، وتعاد عرض الحلقة الساعة 1:45 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية الساعة 10 ونصف مساءً.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ضرب نار الحلقة 5

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.