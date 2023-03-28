شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي عبد الوهاب.. من رشاد الحرامي بسوق الكانتو لوحيد في الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحي عبد الوهاب ..واحد من أبرز النجوم اللامعين في دراما رمضان 2023، فلا يستطيع أحد أن يغفل شخصية "رشاد" الحرامي في مسلسل سوق الكانتو، ولا يخرج من الحلقة وهو ناسى مواقفه في المسلسل أو معجب ومفتون به وبشخصيته التي يقدمها في المسلسل مع أمير كرارة ومي عز الدين فهو محرك من محركات الأحداث وفيما يبدو أن الحلقات الجديدة ستشهد مساحة أكبر في تأثيره علي مجرى الحدوتة.

فتحي عبد الوهاب يشارك أيضا في مسلسل الكتيبة 101 ، ومع كل حلقة نتعرف أكثر علي شخصية فتحي عبد الوهاب "وحيد" وتأثيرها علي الأحداث حيث استمرت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101 في تسليط الضوء على ما يحدث في منطقة سيناء، وذلك مع اقتراب الشيخ موسى "خالد الصاوى" من كشف عمل "وحيد" فتحى عبد الوهاب في التهريب، ولكن أحمد كشك "كمال" أنقذه، وأخبرهم خلال جلستهم أنه يعمل وحده رافضا الكشف عن وحيد، وبالتالي أمر الشيخ موسى بطرده من القبيلة، مؤكدا براءتهم التامة منه.

فتحي عبد الوهاب وشخصيته في المسلسل تلفت الأنظار بشكل كبير، حيث بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل الكتيبة 101 من خلال سيناء تحديدًا، واجتماع خالد الصاوى "الشيخ موسى" مع أحد شباب القبيلة من أهالى سيناء ممن أخبروه بأن هناك شخصًا في العائلة يعمل في التهريب، وهو ما استدعي من الصاوي الترتيب لقعدة في أسرع وقت، ثم أجرى اتصالاً مع فتحي عبد الوهاب "وحيد" من أجل عودته لسيناء بأسرع وقت ممكن مما أثار الشكوك عنده.

تعرض قناة ON حصريًا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم مسلسل "الكتيبة 101"، المكون من 20 حلقة، ويسلط الضوء على تضحيات قدمها ضباط وجنود من أجل وطنهم فى سيناء، فيما تعرض القناة مسلسل "حرب" المكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا ومحمد فراج فى الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتضم قائمة الفنانين المشاركين فى مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، محمود عبد المغنى، رشا مهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.