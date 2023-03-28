شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى الحلقة 6.. مربوحة والكبير يشاهدان آفتار ويشترى لها وردا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوى 7، بأخذ الكبير "أحمد مكى" زوجته مربوحة "رحمة أحمد" إلى السينما ومشاهدة فيلم "آفتار" ثلاثى الأبعاد، وأعربت مربوحة عن سعادتها الشديدة لأنها أول مرة تعيش أجواء الحب والخطوبة، كما قالت لهما الدكتورة "جميلة"، واشترى الكبير لها وردا و"فشار" ولم تكن تعلم أن عليها ارتداء النظارة لمشاهدة الفيلم مجسما.

وبعد ذلك تجولا فى المول وطلبت مربوحة من الكبير أن يعطيها أموالا لتشترى ملابس جديدة وتركها فى المحل وجاء لها رجل كبير اسمه فخرى "علاء مرسى" واقنعها انه لديه محل به ملابس أحلى و صدقته مربوحة و ذهبت معه وذهب الكبير لأمن المول وطلب منهم أن يتأكدوا من الشاشات أين اختفت.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.