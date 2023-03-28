شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 6.. خناقة عنبة وسماح تنتهى بـ كيس حلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة 6 من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض يومياً على قناة cbc، ومنصة watch it، أحداثاً متتالية، حيث اتصل الضابط حسام بأكرم – محمد ثروت، وأكد له أن سماح ابنة الدكتورة سميحة جاءت له وكانت تبحث عن والدتها، وطلب أكرم من الضابط أن يزوره في القسم ليلحق بسماح، ولكن سماح تركت القسم وخرجت ولم تجد بويكا – عنبة، وظلت تبحث عن بويكا على كورنيش النيل .

ومع تتباع الأحداث ، حاولت فوقية شيماء سيف ترك منزلها، بعدما أخطأت في حق الدكتورة سميحة – يسرا، ولكن بيومى فؤاد اقنعها بالبقاء ومساعدة زوجها مع الدكتورة .

كما ذهبت الدكتوة سميحة إلى الضابط حسام، حتى تستغيث به لايجاد ابنتها سماح، وأكدت له أنها استلفت ملابسها واستقلت سيارة بدون ما تدفع الأجرة، كما وصلت سماح إلى سيارة الشاي ملك بويكا – عنبة، وأكدت لها أنها شعرت بحزن بعدما تركها في القسم وذهب ، ولكنه أكد لها أنها ذهب ليشترى لها طعام وحلويات.





يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسلها الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.