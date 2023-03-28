شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 6.. ميسى وإمبابى وصلاح يواجهون آدم الشرقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة 6 من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض يومياً على قناة cbc، ومنصة watch it، أحداثاً متتالية، حيث تركت الدكتورة سميحة – يسرا هي وابنها سامح – آدم الشرقاوى منزل أكرم – محمد ثروت، للبحث عن سماح، مايان السيد، على كورنيش النيل، خاصة أنها المرة الأخيرة ةقالت لها تذهب لأى فندق على النيل وتمكث فيه لحين خروجها من النيابة، وعندما شعرت بتعب من البحث جلست على ضفاف النيل وأكدت أنها لا تسمح بضياع أولادها .

وفى لقطة كوميدية، وأثناء بحث سامح عن شقيقته سماح، وجد شبابا يلعبون الكرة في الشارع، وطلبوا منه أن ينضم إليهم، ولكنه رفض بسبب أنه لم يترد حذاء، ولكنهم اقنعوه، وعندما سأل عن الفريق المنافس، وجد أن كل اللاعبين يشبهون ميسى وامبابى وصلاح ومانى، في إشارة من المخرج عمرو صلاح بطريقة كوميدية .





يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.