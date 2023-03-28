شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أحمد عبد الوهاب الضابط حسام فى 1000 حمد الله ع السلامة؟ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات واسعة حصدها المؤلف أحمد عبد الوهاب بعد مشاركته في مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الذي يعرض خلال الماراثون الرمضاني الحالي على شاشة قناة CBC، بدور "الضابط حسام مجاهد"، بعد المشاهد الكوميدية التي جمعته بالفنانة يسرا خلال الأحداث.



أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب شارك في تأليف العديد من الأعمال ما بين المسرح والسينما والدراما، بجانب موهبته التمثيلية، حيث شارك في تأليف بعض مسرحيات مسرح مصر، بجانب مسرحيات: اللوكاندة، صباحية مباركة، شمسية وأربع كراسي، وعلى الصعيد السينمائي شارك في تأليف فيلمي الخطة العايمة، والدعوة عامة.

وكانت آخر مشاركاته الفنية مسرحية "أنستونا" بطولة النجمة دنيا سمير غانم والتي شارك من خلالها في التأليف والتمثيل، وشارك في بطولتها بجانب دنيا كل من: بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وإخراج وإخراج خالد جلال.



أحمد عبد الوهاب في 1000 حمدلله ع السلامة

يذكر أن مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.