شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6.. محمد عبد الرحمن يمنع جريمة قتل ويتسبب في أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 استمرار محاولات دكتور سهام (محمد عبد الرحمن) منع يوسف (مصطفى خاطر) من القتل، وعندما أدرك دكتور سهام أن يوسف يخطط لقتل أحد الأشخاص بسبب خيانته الزوجية، حاول التلميح لهذا الشخص بأن يوسف يخطط لقتله، وعندما فشلت خطته لجأ إلى الزوجة.



كشف مستعجل الحلقة 6

ذهب دكتور سهام لزوجة الرجل وأخبرها بأن يوسف يحاول قتل زوجها لأنه يخونها كثيرًا، ليظن بذلك أنه هدأ الأوضاع، لينجح دكتور سهام فى منع يوسف من قتل الرجل، ولكنه يتسبب في مقتله، حيث يفاجأ بأن زوجة الرجل قتلته، ليخاف دكتور سهام من هذه الجريمة ويهرب من الشقة.

وكانت أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 بدأت بغناء عاليا "هنادي مهنا" مع مودي الجزاز "محمد لطفي" في المطعم الذي يمتلكه خطيبها يوسف "مصطفى خاطر"، ثم يجلس يوسف مع عاليا بحضور مودي الجزاز، الذي يحاول طول الوقت أن يجبر يوسف على الاستمرار في جرائم القتل، ثم يذهب يوسف برفقة عاليا إلى المسرح لحضور البروفة معها، فيجدوا المخرج المدعي أمجد البنهاوي "محمد علي رزق" بدأ البروفة وينفعل على عاليا وبعد جدل وخلافات مع يوسف يقوم بطردهما من المسرح.

تبدأ عاليا تشك في حقيقة حب يوسف لها، وتواجهه بذلك الأمر وعندما يقول لها إنه ذهب معها للمسرح وهو يعلم أنه يحاول أو يستفز أمجد البنهاوي، تغضب منه وتتركه وتمشي، قبل أن تذهب معه لشقيقها دكتور سهام

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.