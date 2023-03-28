شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفات وطنية وروحانية احتفالا بالذكرى 50 لانتصارات العاشر من رمضان فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تطلق دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر سهراتها خلال الشهر المعظم بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبى لذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بعرضين متتاليين يقامان فى التاسعة مساء السبت الأول من ابريل على المسرح المكشوف لكل من فرقة الموسيقات العسكرية بقيادة المايسترو أحمد سليم والمايسترو عهدي عبد الرحمن وكورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار .

تبدا السهرة بفرقة الموسيقات العسكرية التى تقدم مجموعة من الاعمال الوطنية والدينية والمارشات العالمية منها موسيقى عمر الخيام ، مولاي ، آمين .. آمين .. آمين ، محمد يا رسول الله ، نبينا هادينا ، المسك فاح ، بوابة الحلواني ، بحبك يا مصر ، الأرض الطيبة ، لكل جندي مصري ، بنفس روح النصر ، رايات النصر ، عشانك أنت أتحدي ، يا أغلى اسم ، حلوة بلادي السمرا ، يا حبيبتي يا مصر ، افتتاحية أمريكية ، مارش القوافل ، دانس اجين ، كان كان ، ويشارك بالغناء محمود بكر .

كما يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار عدد من الاعمال الغنائية الوطنية والروحانية الشهيرة منها بسم الله ، يا رحمن ، رمضان جانا ، من نورك يارب اهدينا ، واحشنا يا رسول الله ، الرضا والنور ، تجلي مولد الهادي ، عشاق جمال النبي ، قلبك حنين يا نبي ، عاش ، سمينا وعدينا ، لاجل النبي ، فيها حاجه حلوه ، مسك الختام ، القلب يعشق .. اداء مريم حنفي ، محمد محمود ، اسراء عصام ، محمد يسري ، لوجي ناصر ، حسام ، محمد نادر ، حنين محمد ، احمد فايد ، ريم ايمن ، هاجر ، شرف ، ساندرا ، احمد مجدي .

جدير بالذكر ان الاوبرا اعدت برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالاضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية .



