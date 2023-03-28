شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6.. يوسف يحاول إقناع سهام بضرورة قتل بعض البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت اليوم منصة watch it الإلكترونية الحلقة السادسة من مسلسل "كشف مستعجل" ، بطولة النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كل من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

بدأت أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 بغناء عاليا "هنادي مهنا" مع مودي الجزاز "محمد لطفي" في المطعم الذي يمتلكه خطيبها يوسف "مصطفى خاطر"، ثم يجلس يوسف مع عاليا بحضور مودي الجزاز، الذي يحاول طول الوقت أن يجبر يوسف على الاستمرار في جرائم القتل، ثم يذهب يوسف برفقة عاليا إلى المسرح لحضور البروفة معها، فيجدوا المخرج المدعي أمجد البنهاوي "محمد علي رزق" بدأ البروفة وينفعل على عاليا وبعد جدل وخلافات مع يوسف يقوم بطردهما من المسرح.



هنادي مهنا ومحمد لطفي

تبدأ عاليا تشك في حقيقة حب يوسف لها، وتواجهه بذلك الأمر وعندما يقول لها إنه ذهب معها للمسرح وهو يعلم أنه يحاول أو يستفز أمجد البنهاوي، تغضب منه وتتركه وتمشي، قبل أن تذهب معه لشقيقها دكتور سهام.

في المقابل يستمر دكتور سهام "محمد عبدالرحمن" في عيادته وحيدا، ويجتمع مع مريض نفسي يهدد بالانتحار، فتدخل عليه زوجته لي لي "إلهام وجدي" وتجده مع المريض يحاول اثناءه عن قرار الانتحار، ثم تبدأ لي لي في استقطاب سهام لتعرف منه حقيقة ما بينه وبين يوسف، وقبل أن يعترف لها يدخل يوسف فجأة العيادة فيتردد سهام ويقرر عدم الاعتراف لزوجته.



كشف مستعجل الحلقة 6

تحاول لي لي أن تنفرد بزوجها سهام بعد أن تتابع تردده وخوفه أمام يوسف، وتسأله مره أخرى فيبلغها أن يوسف يعاني أزمة مادية ويطلب منه أموالا لإتمام زواجه من شقيقته عاليا، في المقابل يذهب المخرج المدعي أمجد البنهاوي "محمد على رزق" إلى عاليا "هنادي مهنا" ويحاول إقناعها بترك يوسف والعودة له من جديد، ولكن بعد حوار طويل وجدل تهينه وتطرده.

يجتمع سهام مع يوسف في العيادة، ويحاول إقناعه بالتوقف عن القتل، بينما يحاول يوسف إقناع سهام بأن هناك بشرا يستحقون القتل، ويروي له تفاصيل موت زوجته السابقة أثناء، حملها، وخروج القتلة براءة، ليكتشف سهام أن هذا هو سبب تحول حياة يوسف من شيف ناجح إلى قاتل مأجور، ولكن يأبى عقل سهام أن يقبل بالأمر الواقع فيصطحبه يوسف إلى مخرج متحرش ويجعله يشاهد كل ما يقوم به مع البنات الصغيرات في مكتبه، ويحاول بعدها سهام أن يذهب لزوجة المخرج ويبلغها بتفاصيل ما يقوم به في محاولة منه لمنع يوسف من قتله ولكن يفاجأ سهام أن زوجة المخرج هي التي تقتله بنفسها.