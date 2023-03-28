شكرا لقرائتكم خبر عن الأكل على القد بس القلب يساع الدنيا.. نادرة تتذكر بيت والدها فى عملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هربت نادرة "نيللى كريم" من منزل حماها عبد الجبار "جمال سليمان" خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة، حيث قامت بوضع رضيعها في سلة وهربت به من شرفة الحجرة، وعلم عبد الجبار باختفاء نادرة فأبلغ كل الحضور من أبنائه وأمر رجاله بالبحث عنها في كل مكان في البلد وفي كل بيت ولا يمضي الليل إلا ويوسف إبن ولده بلال في البيت.

وفى المنزل الذي هربت فيه نادرة، قالت لها "إحنا مش قد المقام إحنا لا ناس ولا بيت" لترد عليها نيللى "بيتك شبه بيت أبويا الوكل على القد بس القلب يساع الدنيا بحالها".

مسلسل "عملة نادرة" يعرض حصريا على قناة cbc ومنصة watch itتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويمنعها من أن ترث أرضا وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته، فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.