والد سعد لمجرد يتوجه بالدعاء لابنه: “ازرع في قلب ولدي قوة الصبر”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 05:55 مساءً - توجه الفنان البشير عبدو بالدعاء لنجله الفنان سعد لمجرد، متمنيا عودته إلى عائلته قريبا بعد الحكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة 6 سنوات لاتهامه في قضية اغتصاب .

نشر البشير عبدو صورة لابنه سعد لمجرد عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وأرفقها بدعاء جاء فيه: “رب يا كاشف الغم ومفرّج الهم ويا مغيث المستضعفين فك أسره واكشف غمه ورده إليناً رداً جميلاً” .

فيما كتب والد سعد لمجرد في تعليقه على الصورة: “اللهم ازرع في قلب ولدي قوة الصبر والطمأنينة وراحة البال .. في انتظار الفرج إن شاء الله تعالى .. دعواتكم أحبائي الكرام” .

وكانت قد أصدرت محكمة الجنايات في باريس مساء الجمعة، 24 فبراير، حكما بسجن الفنان سعد لمجرد 6 سنوات، لإدانته باغتصاب شابة تدعى لورا بريول وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016 .

وسبق وأن اتهم الفنان المغربي أيضًا في قضية اغتصاب فتاة في عام 2018، بجانب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في المغرب عام 2019 .