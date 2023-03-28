كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 05:55 مساءً - توجه الفنان البشير عبدو بالدعاء لنجله الفنان سعد لمجرد، متمنيا عودته إلى عائلته قريبا بعد الحكم عليه مؤخرا بالسجن لمدة 6 سنوات لاتهامه في قضية اغتصاب .
نشر البشير عبدو صورة لابنه سعد لمجرد عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وأرفقها بدعاء جاء فيه: “رب يا كاشف الغم ومفرّج الهم ويا مغيث المستضعفين فك أسره واكشف غمه ورده إليناً رداً جميلاً” .
فيما كتب والد سعد لمجرد في تعليقه على الصورة: “اللهم ازرع في قلب ولدي قوة الصبر والطمأنينة وراحة البال .. في انتظار الفرج إن شاء الله تعالى .. دعواتكم أحبائي الكرام” .
وكانت قد أصدرت محكمة الجنايات في باريس مساء الجمعة، 24 فبراير، حكما بسجن الفنان سعد لمجرد 6 سنوات، لإدانته باغتصاب شابة تدعى لورا بريول وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016 .
وسبق وأن اتهم الفنان المغربي أيضًا في قضية اغتصاب فتاة في عام 2018، بجانب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في المغرب عام 2019 .
كانت هذه تفاصيل خبر والد سعد لمجرد يتوجه بالدعاء لابنه: “ازرع في قلب ولدي قوة الصبر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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