“دافعت عن حق الفتيات في أن يعشن بكرامتهن” .. المجلس القومي للمرأة يشيد بهذا المسلسل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مارس 2023 05:55 مساءً - أشاد المجلس القومي للمرأة بمسلسل “حضرة العمدة” الذي يعرض حاليا في موسم رمضان 2023، ويناقش عدد من القضايا الهامة منها قضية “ختان الإناث” .

جاء في منشور على الحساب الرسمي للمجلس القومي للمرأة على موقع “فيس بوك” في تعليقه على تناول المسلسل لهذه القضية: “لما الدكتور يدبح البنات ويهينهم يبقى جزار مش دكتور، والدين بيحرم والقانون بيجرم ولما تشوه بنتك وتخالف القانون دي مش حرية شخصية” .

تابع: “بهذه الكلمات التى جاءت علي لسان بطلة مسلسل “حضرة العمدة” التي تقوم بتجسيدها الفنانة “روبي”، والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم، تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر” .

أضاف: “والذى تناول في حلقتيه الثانية والثالثة قضية هامة، وهى قضية ختان الإناث، دافعت فيها “حضرة العمدة” عن حق الفتيات في أن يعشن بكرامتهن بدون إهانة وبدون تشويه أو بتر لجزء من جسمهن بدون وجه حق وبشكل مخالف لما جاء في القانون والدين” .

يذكر أن مسلسل “حضرة العمدة” يشارك في بطولته كلا من الفنانين: روبي، بسمة، سميحة أيوب، وفاء عامر، صولا عمر، لطفي لبيب، أحمد بدير، محمد محمود عبدالعزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، محمد الصاوي، كريم عبدالخالق، نهلة سلامة وغيرهم .

وتدور أحداث المسلسل حول “صفية عارف الفارس” وتجسدها روبي، والتي تفوز بمنصب العمدة فى إحدى القرى، وتواجه “صفية” انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال ..

ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه عدد من التحديات، ومن خلال المسلسل تتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها: ختان الإناث والهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال وتجارة المخدرات والدروس الخصوصية وغيرها .