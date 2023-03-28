شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات كبيرة للفنان أحمد فهيم عن دوره فى مسلسل جعفر العمدة مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات كبيرة حصدها الفنان أحمد فهيم فى مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، والذى يعرض على شبكة قنوات dmc، وتحديداً بسبب دوره "سيد العمدة" وهو شقيق جعفر العمدة – محمد رمضان، وجاءت الإشادات له على تلقائيته في الأداء التمثيلى للعمل، بالإضافة إلى الكوميديا التي ظهرت في افيهاته وتمكنه من الشخصية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



احمد فهيم

وعرض من مسلسل "جعفر العمدة" 5 حلقات أظهرت جعفر العمدة كبير منطقة السيدة زينب ومتزوج من 4 نساء وهن ثريا، ودلال، نرجس، عايدة، بالإضافة إلى والدته الحاجة صفية، وخلال الأحداث نجد أن جعفر فقد ابنه منذ ولادته، وظل 19 عامنا يبحث عنه، بعدما اكتشف ان بلال شامه خطفه وقت ولادته، وتستمر الاحداث في البحث.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة)، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، عماد صفوت، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، إخراج محمد سامى.